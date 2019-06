Analyysi: Brysselissä luvassa pitkien puukkojen yö EU:n komission puheenjohtajasta – tässä ovat vaihtoehdot

EU-maiden johtajien muodostama Eurooppa-neuvosto kokoontuu tänään sunnuntaina ylimääräiseen huippukokoukseen. Asialista on lyhyt: komissiolle pitää löytää uusi puheenjohtaja, joka kelpaa kaikille.

Kun tämä solmu on aukaistu, hierotaan kompromissi EU-parlamentin puhemiehestä, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajasta, EU:n ulkopoliittisesta edustajasta sekä Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajasta.

Ristivetoa joka suuntaan



Asetelma on kuitenkin kaikkea muuta kuin yksinkertainen, koska taistelevia leirejä on ristiin rastiin paljon.

1. EU-parlamentti ja jäsenmaiden Eurooppa-neuvosto kiistelevät siitä, kenellä on viimeinen sana, kun komission puheenjohtajaa valitaan. Periaatteessa on sovittu, että parlamentti siunaa neuvoston esityksen ja esitys perustuu parlamentin poliittisten ryhmien kärkiehdokkaisiin. Tätä eivät kaikki jäsenmaat, Ranska etunenässä, allekirjoita.

2. Parlamentissa on toukokuun EU-vaalien jälkeen vaikea saada kasaan enemmistöä yhden kärkiehdokkaan taakse. Suurimman ryhmän eli keskustaoikeiston (EPP) Manfred Weber ei saa riittävää kannatusta. Sama koskee toiseksi suurimman eli sosiaalidemokraattien (S&D) Frans Timmermansia. Vaalivoiton saaneilla liberaaleilla ja vihreillä on mahdollisuus painostaa. Samoin uudella oikeistopopulistiryhmällä.

3. Kun puhutaan jäsenmaista, oleellisin jakolinja kulkee EU:n avainpäätöksissä aina Saksan ja Ranskan välillä. Liittokansleri Angela Merkel on nyt taipuvaisempi noudattamaan kohdassa 1 mainittua kärkiehdokasmenettelyä. Presidentti Emmanuel Macron taas haluaa pitää päätöksen jäsenmailla ja korostaa, että ”paras” pitää valita.

4. Lisäksi Eurooppa-neuvostossa on enemmän ja vähemmän vakiintuneita maaryhmiä, joilla on omat intressinsä. Etelä-Eurooppa katsoo asioita eri tavalla kuin pohjoinen. Itä-Euroopan maat ovat entistä itsetietoisempia ja saattavat nousta tällä kertaa avainasemaan.

5. Parlamentin poliittisilla leireillä on merkitystä myös Eurooppa-neuvostossa. Merkel edustaa oikeistoa, Macronin liike on lyöttäytynyt yhteen liberaalien kanssa, Rooman hallituksen vahva mies, sisäministeri Matteo Salvini on oikeistopopulisti ja Espanjan pääministeri Pedro Sánchez demari.