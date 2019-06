Myös Tshekin Trumpiksi kutsuttua pääministeriä epäillään EU-tukien kavaltamisesta liki kahden miljoonan arvosta – uskotaan silti selviävän luottamusäänestyksestä

Mielenosoittajat syyttävät Babishia korruptiosta ja Tshekin oikeuslaitoksen itsenäisyyteen puuttumisesta. Taustalla on rikosepäily, jonka mukaan pääministeri ja useat hänen sukulaisensa ovat kavaltaneet EU-tukia lähes kahden miljoonan euron arvosta.

Babish on kiistänyt epäilyt ja pitää niitä salajuonena, jonka tarkoitus on poistaa hänet politiikasta. Istuvana pääministerinä hänellä on syytesuoja. Mikäli se riisuttaisiin ja Babish haastettaisiin oikeuteen, häntä voisi uhata jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.