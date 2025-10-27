Lähes puolet Helsingin Sanomien kyselyyn vastanneista kannattaa sitä, että Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion.
Kyselyyn vastaajista 47 prosenttia kannattaa Palestiinan valtion tunnustamista. Lähes neljäsosa kuitenkin vastustaa sitä. 29 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa kantaansa.
Lukemat eivät ole muuttuneet juurikaan edellisen, heinäkuussa julkaistun kyselyn jälkeen.
Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat tuhat täysi-ikäistä suomalaista. Kysely tehtiin internetpaneelissa lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.