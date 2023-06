MS-tautia sairastava Tanja katkeroitui kymmeneksi vuodeksi – erityinen puku nosti pyörätuolista omille jaloille

Suomessa multippeliskleroosiin, eli MS-tautiin, sairastuu vuosittain reilut 200 ihmistä. Terveyskirjaston mukaan taudin yleisyys Suomessa on maailman korkeimpia ja sitä sairastaa noin 13 000 henkilöä.

Yleisin sairastumisikä on 20–30 vuotta, niin myös Tanjan kohdalla. Kaikki tapahtui yllättäen ja ryminällä.

– Kyllä minulla oli sairastumisen jälkeen sellainen olo, että mikä minun tehtäväni nyt elämässä on.

Ammattilaisten apua on tarvittu monessa käänteessä, vaikka oma luonteenlaatukin on auttanut elämässä eteenpäin.

MS-tautiin ei ole parannuskeinoa, mutta oireita voidaan lievittää ja taudin etenemistä hidastaa lääkehoidolla. Myös kuntoutus on tärkeää MS-potilaille.

Puku antaa sähköpulssia lihaksille

Puvun käyttö on yksinkertaista ja sitä ei suinkaan tarvitse pitää päällä koko aikaa vaikutuksia saadakseen. Käyttöaika on melko lyhyt.

Kauppaan ilman pyörätuolia

Päätöstä helpotti se, että tulokset puhuivat puolestaan. Esimerkiksi tasapaino on parantunut selvästi. Ennen Tanja kaatui viikoittain, nykyään harvemmin kuin kerran kuussa.

– Olen yleensä asioinut kaupassa pyörätuolilla. Yhtäkkiä me menimmekin Ideaparkkiin ja sanoin lapsille, että en minä muuten otakaan pyörätuolia peräkontista, että nuo ostoskärryt riittävät. Se oli aika huikeaa, Tanja kertoo hymyillen.

Kaiken koettelemusten jälkeen Tanja on onnellinen ja tyytyväinen elämäänsä.

– Kyllä minä vieläkin välillä hätkähdän, että kenen elämä tämä oikein on. Kaikki unelmat tuntuvat toteutuneen. Suurimpana ovat nuo lapset. Minulle nyt valitettavasti vain tulivat ne Suomen parhaimmat tyypit lapsiksi, Tanja hekottaa.

Tanja on erityisen mielissään myös siitä, että hän on pystynyt sairaseläkkeeltä palaamaan osa-aikaisesti töihin. 12 vuotta hän ehti olla kotiäitinä. Paluu töihin on tuntunut upealta ja nyt hän työskentelee puheterapeuttina.