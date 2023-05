Salainen kudosmateriaali, 3D-malleja ja digialusta kirurgien koulutukseen – uuden teknologian takana yli 300 lääkärisijoittajaa

Moni kirurgi on ilmaissut huolensa siitä, että erityisesti erikoistuvat lääkärit eivät pääse harjoittelemaan riittävästi koulutuksensa aikana.

Tilanne on kriisiytynyt entisestään koronapandemian ja hoitajapulan vuoksi. Esimerkiksi Siltasairaalassa ortopedian puolella kesäaikana leikataan vain päivystyspotilaita.

Jos koulutus on puutteellista tai vähäistä, pelkona on, että ehkäistävissä olevat komplikaatiot voivat lisääntyä.

– Minun huoleni on tietysti kova, koska julkisella puolella toimenpiteet ovat vähentyneet ja silloin harjoittelumahdollisuuksia ja opetustilanteita tulee vähemmän leikkaussalissa. Muutenkin tarvitsisimme uusia työkaluja opetukseen, tämä varmasti lisää sitä tarvetta, sanoo Lääkäri Arne Schlenzka.

Koplikaatiot maksavat miljoonia

Schlenzka on vuonna 2017 toimintansa aloittaneen Osgenic-yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön tavoitteena on tarjota lisätyökaluja oppimiseen uuden teknologian voimin.

Tavoitteena on vähentää ehkäistävissä olevia komplikaatioita, sillä lääkärin mukaan jopa puolet komplikaatioista olisi ehkäistävissä.

– Vuositasolla puhutaan eri tutkimusten mukaan noin miljardista eurosta, jonka komplikaatiot maksavat. Suunnilleen puolet eli noin 500 miljoonaa euroa olisi ehkäistävissä. Näistä kirurgisia on noin puolet eli 250 miljoonaa euroa, Schlenzka selventää.

Salainen kudos luo todellisuuden tuntua

Osgenicin päätuote on verkkoalusta, jossa pääsee perehtymään eri leikkauksiin.

Verkkoalustan lisäksi Osgenicillä on 3D-malli, jonka avulla pääsee konkreettisesti opettelemaan kädentaitoja. Tällä hetkellä valikoimassa on koniotomia eli kurkunpään hätäavaus. Suunnitteilla on myös muita 3D-malleja.