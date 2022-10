Yhä useampi sairastuu Suomessa MS-tautiin – tästä tunnistat ensioireet

MS-tauti yleistyy Suomessa kovaa vauhtia. Keskeisin syy tähän on se, että sairauden diagnostiset kriteerit ovat muuttuneet ja sairaus saadaan diagnosoitua aiempaa herkemmin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

– Vuonna 2017 kriteerejä herkistettiin entisestään: tauti voidaan diagnosoida heti, kun potilaalla on tyypillinen oirejakso ja magneettikuvauksesta ja selkäydinnesteestä tehdään MS-tautiin sopivat löydökset, Tienari jatkaa.

Potilaat myös hakeutuvat tänä päivänä aiempaa herkemmin tutkimuksiin. Vielä vuonna 2004 Suomessa oli MS-potilaita noin 7 000, kun tällä hetkellä heitä on jo lähes 12 000.

Varhainen diagnosointi tärkeää

MS-tauti on neurologinen autoimmuunisairaus, joka vaikuttaa liikunta- ja toimintakykyyn.

Tienarin mukaan potilaat hakeutuvat tänä päivänä herkemmin tutkimuksiin, ja myös lääkärien kynnys tehdä magneettikuvauksia on madaltunut.

Aikaistuneen diagnosoinnin ansiosta MS-tauti on nykyään keskimäärin hyvin erilainen sairaus kuin vielä vuosituhannen vaihteessa.

Myös MS-taudin lääkehoito on Tienarin mukaan parantunut paljon viimeisten 20 vuoden aikana, ja monista lääkkeistä on eniten hyötyä nimenomaan sairauden alkuvaiheessa. Tästäkin syystä varhainen diagnosointi on tärkeää.