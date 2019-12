Pia, 51, sairastui 11-vuotiaana harvinaiseen lihassairauteen: Jokainen askel sattuu – on vain yksi paikka, missä kipu katoaa

Pulliaisen äiti on ammatiltaan sairaanhoitaja. Hän osasi epäillä harvinaista lihassairautta tytöllään jo silloin, kun tämä oli pieni.

Kun Piaa alettiin tutkia, lopulta sekä äidiltä että tyttäreltä löytyi harvinainen sairaus nimeltä hereditäärinen motosensorinen polyneuropatia, Charcot-Marie-Tooth-X. Suomessa sama diagnoosi on noin 2200 ihmisellä.

– Me tätä sairastavat puhumme keskenämme hömssiläisistä, koska taudin nimi on noin hankala, Pulliainen kuvaa.

Sairaus on vahvasti perinnöllinen ja se periytyy naisen x-kromosomin kautta. Pulliaisen äidin veljellä on sama sairaus, mutta hänen oireensa ovat voimakkaampia.

Tätä nykyä sairaus on mukana Pulliaisen arjen kaikilla osa-alueilla.

Hänellä on päivittäisiä kipuja, erityisesti hermosärkyjä ja hän palautuu hitaasti lyhyistäkin kävelyistä. Sairaus on huomioitava ruokavaliossa. Pulliainen tarvitsee puolitoistakertaisen määrän proteiinia ravintosuosituksiin verraten.

– Olen nyt myös osa-aikaeläkkeellä ja teen kolmea päivää viikossa töitä. Lihassairaus on nykyään jo sen verran pitkällä, etten voi tehdä enää täyttä viikkoa.

Pulliainen on käynyt fysioterapiassa 30 vuotta säännöllisesti. Lihassairautta ymmärtävän fysioterapeutin löytäminen on vienyt aikaa.

– Vedessä olen kevyt ja sulavaliikkeinen. Siellä ei satu mihinkään. En ole oikeastaan koskaan tiennyt, mitä normaali, kivuton liikkuminen on, mutta vedessä saan maistiaisia siitä.

Pia Pulliaisen sairaus on päivittäin arjessa läsnä. Tasapaino on heikko ja hän käyttää päivittäin erikoispohjallisia kävelyyn. Sisälläkin hänellä on tukikengät ja ulkoillessa kävelysauva ja jalkatuet.