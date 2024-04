Tällainen on Seela Sellan, 87, viimeinen päärooli – "Heitän vastuuta muille"

Seela Sellan ja Timo Torikan tähdittämä Kansallisteatterin Eichmann ‒ mistä yö alkaa -näytelmä kertoo natsi-Saksan juutalaisvihamielisestä Otto Adolf Eichmannista (Torikka) ja saksalaisfilosofi Hannah Arendtista (Sella), joka tutki pahuutta, valtaa, auktoriteettia ja totalitarismia.

Kyseessä on Sellan mukaan hänen viimeinen iso roolityönsä.

– Ajattelen, että hyvänen aika kun ihminen on 87-vuotias, niin kai hänen joskus täytyy... ei lopettaa, mutta sitä vastuun kantamista heittäisi vähän muille. Mukana voisin kuitenkin olla vähän vielä, Sella sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Teatterityö saattanee siis jatkua myös viimeisimmän ison roolityön jälkeen, mutta pienimuotoisemmin. Rakas työ on kuitenkin Sellan mukaan se, joka on pitänyt hänet kiinni ajassa ja elämässä.

– Se on se onni, että saa tehdä sitä, mistä tykkää. Sitä, mitä on kuvitellut jo nuorempana, että "tuonne minä tähtään, koska tuo kiinnostaa minua". Ja sitten kun on päässyt siihen työhön, niin se työ kiinnostaa vielä enemmän, Sella pohtii oheisessa videohaastattelussa.

– Tämä on niin himputin mielenkiintoinen ammatti. Tämän työn tekeminen ei lopu ollenkaan.

Teatteria Seela pitää ylipäätään äärimmäisen tärkeänä taiteen muotona paitsi itselleen, myös ennen kaikkea katsojille.

– Tämä työ on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Se pyyhkii kaikki ihmisen ongelmat vähäksi aikaa ja ihminen tempautuu mukaan siihen tunteeseen, mitä ei saa mistään muualta. Se on taidehetki, joka tapahtuu tässä ja nyt. Jokainen esitys on aina erilainen.

Miehen uskosta löytyi samaistumispinta

11. huhtikuuta ensi-iltansa saava The Eichmann -näytelmä pohtii natsismin syntyä ja sen hallitsematonta kasvua sekä pahuutta ja vastuuta. Torikan näyttelemää SS-everstiluutnantti Eichmannia pidetään holokaustin toteutuksen organisoijana.

Sella kertoo MTV Uutisille joutuneensa myös itse ikävän palautevyöryn kohteeksi juutalaistaustansa vuoksi, kun Gazan sota alkoi.

– Juutalaisuuteni näkyy Gaza-Israel -sodan vuoksi ihan hirveänä juutalaisvihana, joka ryöpsähti sellaisilta tahoilta, mitä en olisi voinut kuvitellakaan, Sella kertoo.

– Olen kohdannut rumaa puhetta. Näiltä tahoilta on tullut erittäin vahvaa, negatiivista tunnetta, vaikkei sen taustalla ole välttämättä edes paljoa tietoa.

Sella kääntyi juutalaisuuteen nyt jo edesmenneen miehensä Elis Sellan vuoksi, sillä tämä oli suomenjuutalainen.

– Otin juutalaisuuden omaksi uskonnokseni vuonna 1969, mutta prosessi alkoi jo paljon aiemmin siinä vaiheessa, kun tutustuin Elikseen. Hän kertoi heidän uskonnostaan ja tavoistaan ja huomasin, että nyt lähestytään sellaisia asioita, että noin minäkin ajattelen uskonnosta.

Hänelle juutalaisuudessa on kyse ennen kaikkea ajattelutavasta.

– Olen sieltä 60-luvulta saakka pyörinyt näiden asioiden ympärillä ja näissä ongelmissa – ja korostan, filosofiassa. Tämä on enemmän filosofia kuin uskonto, ja tässä ratkaistaan asioita järjellä, Sella sanoo ja jatkaa hetken pohdittuaan:

– Ja kuitenkin toimin itse tunteella koko ajan, hän hymähtää.

Huoli Israelissa asuvasta lapsenlapsesta

Sella on seurannut Gazan ja Israelin tilannetta surullisin mielin.

– Poikani asuu Israelissa – on asunut lähes koko ikänsä – ja tekee nykyään vapaaehtoistyötä. Keskimmäinen lapsenlapseni pääsi juuri armeijasta ja on armeijan palveluksessa. Tilanne siellä on hankala. Koko Israelin sisäpolitiikka on sekaisin.

Huoli on kova paitsi oman pojanpojan, myös laajemmin koko alueen tilanteesta.

– Se vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään.

Seela Sella on näytellyt Kansallisteatterissa ensi kertaa jo 1950-luvulla. Hänen viimeaikaisia roolitöitään Kansallisteatterissa ovat olleet Hitler ja Blondi, Tippukivitapaus, Tyttö, joka käveli sekä Tabu.

Maamme rakastetuimpiin näyttelijöihin lukeutuva Sella on tehnyt mittavan uransa aikana lukemattomia teatteri- elokuva- ja tv-rooleja, kuunnelmia ja poikkitaiteellisia teoksia.

Seelan monet tärkeät ihmiset löytyvät juuri teatterista, ja vapaa-aikansa Seela kertoo viettävänsä koiransa kanssa koirapuistossa ja tyttärensä kanssa mielenkiintoisten keskusteluiden ääressä.

– Jokainen hetki elämässä on mielenkiintoinen. Niin kauan asiat ovat hyvin, kun on sellainen olo, että kokee vielä jotakin ja tuntee asioita vahvasti.