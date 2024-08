The Insider: Venäjän videot Kurskin taisteluista paljastuivat joksikin aivan muiksi

Ainakin osa Venäjän puolustusministeriön väitetysti Kurskin taisteluista julkaisemista videoista on osoittautunut muualla kuvatuiksi tai vanhoiksi.

Videoista kertoo tutkivaan journalismiin erikoistunut The Insider .

Todellisuudessa video on kuvattu Itä-Ukrainassa Kreminnassa ja Tshasiv Jarissa, The Insider kirjoittaa. Molemmilla paikkakunnilla on käyty raskaita taisteluita kuluvan vuoden aikana.