Moskovan verilöyly synnytti pakokauhun: "Konserttiväki kiipeili toistensa päällä"

Venäläisen Mash-verkkolehden Telegram-kanavalla on useita kännykkävideoita, joiden kerrotaan kuvatun rakennuksessa. Yhdessä videossa näkyy mahdollisesti rakennukseen hyökänneitä ampujia, kun taas toisessa kuuluu laukausten ääniä ja näytetään penkkirivien väliin suojautuvia ihmisiä. BBC kertoo omalla videollaan vahvistaneensa ensin mainitun ja joidenkin muiden videoiden todenperäisyyden.

Vapaaehtoisten toimittajien pyörittämällä Astra-kanavalla Telegramissa on video sairaalassa olevasta nuoresta naisesta, joka kertoo teeskennelleensä kuollutta hyökkäyksessä. Videon mukaan hänen vaatteensa paloivat ja hän sai palovammoja rakennuksessa olleessa tulipalossa.

Venäjä-mielinen Telegram-kanava Readovka on julkaissut videon, jonka kerrotaan olevan kuvattu hyökkäyksen alkaessa. Videon on kuvannut nuori nainen, joka kertoo olevansa Crocus City Hallissa. Taustalla kuuluu laukauksia muistuttavaa ääntä. Kanavalla on myös video, jossa mies kertoo juosseensa karkuun hyökkäystä.