Moskovan terrori-iskun uhreja muistetaan kukilla ja kynttilöille – iskusta selvinneet kertovat illasta

Uhreja on lisäksi muistettu ympäri maailmaa Venäjän suurlähetystöjen edessä. Myös Suomessa Venäjän Helsingin-suurlähetystölle on tuotu kukkia, kynttilöitä ja pehmoleluja.

Perjantai-iltana Moskovassa konserttisaliin kohdistuneessa on iskussa kuollut ainakin 133 ihmistä. Uhrien joukossa on venäläisen uutistoimisto Rian mukaan lapsia.

Äärijärjestö Isis on ilmoittanut olevansa iskun takana. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan kaikki hyökkääjät on otettu kiinni ja heitä tullaan rankaisemaan.

Iskusta selvinneet kertovat illasta

– He eivät ampuneet ylöspäin, he eivät huutaneet, he eivät sanoneet ”kaikki maahan, me tapamme teidät”.