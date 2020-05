Mosambikissa asuva suomalaisperhe koronatilanteesta: ”Ihanteellinen paikka olla karanteenissa, kunhan ei sairastu”

Afrikan maista on todettuja tapauksia jo yli 45 000 ja kuolemantapauksia lähemmäs 2000.

Yksi mantereen köyhimpiä maita on Mosambik, jossa asuu noin 26 miljoonaa ihmistä, mutta koko maassa on vain 30 hengityskonetta.

Mosambikissa todettuja tartuntoja on vain 80 mutta todellista lukua ei tiedä kukaan. Suomalainen nelihenkinen Forsmanin perhe on asunut Mosambikissa kuusi vuotta ja pyörittää siellä paikallista sukelluskeskusta.

– Tämä on ihanteellinen paikka olla karanteenissa kun on terveenä, mutta vähemmän ihanteellinen, jos oikeasti tulisi sairaaksi. Kyllä me sairaalaa vältämme niin paljon kuin ikinä pystymme. Olemme kuitenkin perusterveitä ja olemme hyvin paljon eristyksissä muista ihmisistä. En oikeastaan pidemmälle haluaisi ajatella itseäni ainokaisessa hengityskoneessa sairaalassa, toteaa Satu Forsman MTV Uutisille.