Järjestö huolissaan lasten tilanteesta USA:n Meksikon rajalla – "Kokeneet sellaista, mitä ei haluaisi yhdellekään"

Järjestö aloitti työnsä rajaosavaltiossa New Mexicossa kesäkuun lopulla ja toimii väliaikaissuojissa kahdessa pienessä kaupungissa: 14 000 asukkaan Demingissä ja 102 000 asukkaan Las Crucesissa. Se myös tukee maahantulijoita majoittavia paikalliskirkkoja.

– Väliaikaissuojiin tulijat ovat turvapaikanhakijoita, joilla on lupa olla Yhdysvalloissa. He viipyvät järjestön ja paikallisten hoivissa yhdestä kolmeen päivää, projektijohtaja Barbara Ammirati kertoo puhelimitse STT:lle.

Epäusko vallitsee suojassakin



– Ihmiset eivät heti tiedä olevansa vapaita, kun he ylittävät rajan ja saapuvat luoksemme pakettiautoilla. Kun lapsia kutsutaan järjestämällemme leikkialueelle, vanhemmat eivät tiedä, odotetaanko heiltä siitä jotain maksua vai onko toiminta ilmaista, Ammirati kertoo.

– Kun vanhemmat sitten sisäistävät olevansa turvallisessa paikassa, jossa on mukavia ihmisiä ja he näkevät lastensa pitkästä aikaa leikkivän, he saattavat nukahtaa siihen paikkaan, Ammirati kertoo.