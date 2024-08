Moottoripyöräjengi Cannonballin paikallisosastolle syytteet

Oikeuden päätöksellä lakkautetun moottoripyöräjengi Cannonballin jäseniä vastaan on nostettu syyte laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta.

Rapo sanoo, että rikosnimike voisi tulla kyseeseen esimerkiksi jo lakkautetun yhdistyksen tunnusten tai liivien käytössä. Tässä tapauksessa kyse on hänen mukaansa kuitenkin "faktisesta toiminnan jatkamisesta".

Samassa kokonaisuudessa on nostettu syytteet myös alkoholirikoksesta ja veropetoksesta. Kyse on syyttäjän mukaan kerhotiloissa harjoitetusta ravintolamaisesta toiminnasta, jossa on myyty luvattomasti alkoholia.