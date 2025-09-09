Valioliigassa pamahti – ensimmäiset valmentajapotkut julki

Jalkapallon Englannin Valioliigassa tapahtui kauden ensimmäinen päävalmentajavaihdos, kun Nottingham Forest tiedotti varhain tiistaina Nuno Espirito Santon potkuista.
Portugalilainen luotsasi Nottinghamia 21 kuukautta ja kertoi kaksi viikkoa sitten hänen ja seuran omistaja Evangelos Marinakisin välien heikentyneen.
Seura tiedotti vallitsevan tilanteen johtaneen potkuihin, mutta muisti myös kiitellä portugalilaisvalmentajaa. Nuno Espirito Santo johdatti Nottinghamin viime kaudella seitsemänneksi Valioliigassa. Sijoitus oli seuralle paras sitten kauden 1994–95.
Nottingham on kerännyt kuluvan kauden kolmesta liigaottelusta neljä pistettä ja on sarjassa kymmenentenä. Brittimediat ovat arvailleet portugalilaisen seuraajaksi Tottenhamin ex-valmentaja Ange Postecogloua, Crystal Palacen Oliver Glasneria tai Bournemouthin Andoni Iraolaa.