Voitottomassa putkessa rypevä jalkapalloseura Nottingham Forest palkkasi Sean Dychen päävalmentajan pallille.
Muun muassa Evertonia valmentanut Dyche korvaa Ange Postecogloun, joka sai potkut välittömästi lauantain Chelsea-tappion jälkeen. Postecoglou ehti olla Nottinghamin peräsimessä vain 40 päivää. Pestin aikana joukkue ei voittanut yhtäkään ottelua kahdeksasta.
Dyche pelasi juniorina Nottinghamissa. Hänen valmennustiimiinsä liittyvät myös Ian Woan ja Steve Stone, jotka ovat kumpikin pelanneet samaisessa seurassa 90-luvulla.
– Entisenä Forestin junioripelaajana Dychellä on syvä ymmärrys seuran arvoista ja kannattajista. Hänen persoonansa, taktinen osaaminen ja ihmisten johtamiskyky antavat seuralle parhaan mahdollisuuden menestyä, seura kirjoitti tiedotteessaan.
Dyche on jo kauden kolmas päävalmentaja kyseisessä seurassa. Nottingham Forest on Valioliigassa putoamisviivan alapuolella.