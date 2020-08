Monille tuntematon entinen terästehtaan työläinen Niina Malm voitti Sdp:n vaalin varapuheenjohtajuudesta: "Aina on asettauduttava heikomman puolelle"

Malm korosti perheen tuen olevan hänelle tärkeä. Työurallaan hän on muun muassa tehnyt kolmivuorotyötä terästehtaalla ja ollut myös pääluottamushenkilönä. Eduskuntaan viime vaaleissa noussut Malm on myös Imatran valtuuston puheenjohtaja.

Mäkynen kiersi kenttää

– Jotta nuoret voivat kiinnostua SDP:stä, on SDP:n ensin osoitettava olevansa kiinnostunut nuorista. Meidän on näyttävä heidän arjessaan ja esitettävä ratkaisuja myös uusien sukupolvien kohtaamiin ongelmiin. Jotta voimme esittää ratkaisuja, on meidän tunnettava heidän ongelmansa – meidän on kuultava nuoria ja annettava heille paikka vaikuttaa.

Skinnari jatkaa puheenjohtajistossa

– Sillä kun taloutta kasvatetaan, kaiken keskellä pitää olla ihminen. Minun ideologiani on, että talouden ja hyvinvoinnin pitää kulkea rinta rinnan. Millainen on SDP:n johdolla uudelleen rakennettu Suomi vuonna 2030? Talous on tasapainossa. Vienti vetää. Työllisyysaste on yli 75 prosenttia. Kansalaiset luottavat instituutioihin ja toinen toisiinsa. Yhteiskunta on pienen ihmisen tuki ja turva. Nuorilla on taas tulevaisuudenuskoa, Skinnari sanoi.