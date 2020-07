Moni Silja Europalla risteillyt saattanut altistua koronavirukselle – Tallink Silja MTV:lle: "Olemme saaneet tietoomme tapauksen myös toisella laivalla"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti tänään , että Silja Europalla 30.6.–1.7. matkustaneella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Henkilö oli oleskellut pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo MTV Uutisille, että tapaus on heillä tiedossa.

– Silja Europalla on vain tämä yksi tapaus tiedossa. Olemme nyt saaneet tietoomme toisen tapauksen (toisella laivalla), mutta ilmeisesti siinä ei ole samanlaista mahdollisuutta ollut, että henkilö olisi matkalla tartuttanut.

Nöjd ei kerro julkisuuteen, millä laivalla ja milloin toinen tautitapaus on ollut.

Tapaus ei vaikuta laivojen liikennöintiin

THL kertoi tänään, että terveysviranomaisten tiedossa on useita tapauksia, joissa henkilö on matkustanut risteilylaivalla ja hänellä on matkan jälkeen todettu tartunta. THL ei kuitenkaan tarkentanut tapauksia.