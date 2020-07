Miksi THL ei kerro kaikista risteilyjen koronatartunnoista? "Kun altistuneet on tavoitettu, riski muiden altistumiselle on pieni"

THL:n mukaan useilla laivaristeilyillä olleilla matkustajilla on todettu matkan jälkeen koronavirustartunta.Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane sanoo, että kaikista ei kerrota samalla tavoin julkisuuteen, kuten tehtiin Silja Euroopan risteilyn kohdalla.

THL:n mukaan Silja Europan Tallinnan-risteilyllä kesä-heinäkuun taitteessa olleita on voinut altistua koronavirukselle, sillä yksi lieväoireinen matkustaja oleskeli pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa.

Tallink Siljan viestintä kertoi, että heidän tiedossaan on toinenkin tapaus toisella laivalla. Jussi Sane THL:ltä kertoo, että sen jälkeen, kun risteilyt aloitettiin uudelleen, on todettu alle kymmenen tapausta, joissa koronatartunnan saanut on matkustanut laivalla. Kaikista ei ole kuitenkaan tiedotettu.