Olitko juhannusristeilyllä Silja Serenadella? Myös oireettomia pyydetään koronatestiin – "Toivottavasti kaikki kantavat vastuunsa"

Tallink on lähettänyt asiasta tekstiviestin matkustajilleen. Kuvat viesteistä luovuttti toimitukselle MTV Uutisten lukija.

Vielä esimmäisessä tekstiviestissä ilmoitetaan, että laivalla 24. kesäkuuta kello 16 matkustaneella henkilöllä on koronavirustartunta. Matkustajia kehotetaan tarkkailemaan oireitaan ja olemaan tarvittaessa yhteydessä terveydenhuoltoon. Kuitenkin pari päivää sitten lähetetyssä viestissä Tallink ilmoittaa, että THL suosittelee kaikkia risteilyllä 24.–26. kesäkuuta olleita henkilöitä käymään koronatestissä, vaikka olisivat oireettomia.

Nöjd: Käytännöt ovat olleet risteilyllä samat pitkään

Tallink Siljan viestintäjohtajan Marika Nöjd kertoo, että laivayhtiöön oli lauantaina yhteydessä Helsingin tartuntataudeista vastaava lääkäri, jonka kehotuksesta myöhäisempi viesti lähetettiin. Tapaus on yhtiölle ensimmäinen, sillä aiemmin on ollut tarpeen lähettää vain viestejä, joissa kerrotaan, että laivalla on ollut mahdollista altistua koronalle ja matkustajien tulee tarkkailla mahdollisia sairauden oireita.