Moni pohtii päätöstä vanhemmuudesta lapsen edun kautta – "Odotukset, vaatimukset ja toiveet ovat lisääntyneet ja voivat lisätä paineita siitä, osaanko olla hyvä vanhempi"

Osalla on huolta omasta mielenterveydestä: voiko jokin tietty taipumus periytyä ja jos voi, onko ylipäätään oikeutta hankkia lasta? Osalla on taustalla lapsuuden rankkoja kokemuksia, joita pelkää siirtävänsä eteenpäin omalle lapselleen. Joidenkin on vaikea hahmottaa, minkälaista lapsiperhearki ylipäätään on ja millainen oma tulevaisuus voisi olla vanhempana. Moni kärsii siitä, että sopivaa kumppania ei löydy tai oma kumppani ei halua lapsia.