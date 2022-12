Monessa liemessä keitetty Jose Mourinho tyrkyllä pudonneen MM-joukkueen peräsimeen

Mourinhon sopimus AS Roman kanssa ulottuu vuoteen 2024 asti, mutta italialaislehden mukaan häntä on painostettu Portugalin suunnasta ottamaan maajoukkuetehtävät hoitaakseen. Aikaisemmin Mourinho on kieltäytynyt Portugalin päävalmentajan paikasta, mutta italialaismedian mukaan Mourinho harkitsee synnyinmaansa maajoukkueen valmentamista tosissaan.

Mourinho on tällä hetkellä Portugalissa AS Roman kanssa. Portugalilaismediassa "The Special Onelta" on tiedusteltu kiivaasti hänen suhtautumistaan maajoukkueen valmentamiseen. Mourinho on kuitenkin pitänyt päänsä kylmänä, eikä ole suostunut kommentoimaan aihetta.