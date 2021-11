Valmistaja tarjoaa nyt Bounty-suklaan vihaajille ennennäkemättömän mahdollisuuden

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiempina vuosina uutisoitu Celebrations-joulukalenterista, joka on tuottanut monelle suklaafanille pettymyksen. Kyseinen kalenteri sisältää minikokoisia suklaakonvehteja, muun muassa Marsia, Snickersiä, Twixiä, Dovea – ja kookokselta maistuvaa Bountya. Viimeksi mainittu on pettymys monelle kalenterin avaajalle, vaikka sen ilmestyminen luukuista ei pitäisikään tulla yllätyksenä. Liika on kuitenkin liikaa.