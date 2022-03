Monacossa asuva Erja Häkkinen paljastaa podcastissa, millainen ruhtinas Albert oikeasti on: "Olen ollut useinkin hänen kanssaan tekemisissä"

Yrittäjä Erja Häkkinen on asunut jo useita vuosia Monacossa. Häkkinen kertoo podcastissa tavanneensa Monacon ruhtinaan Albertin useita kertoja asuessaan palatsin vieressä. Häkkisen mielestä ruhtinaasta annetaan julkisuudessa vääränlainen kuva kuin mitä mies on todellisuudessa.

– Albert on hirveen avoin ja helposti lähestyttävä henkilö. Tv -ja lehtihaastatteluista saa hyvin erilaisen kuvan, kuin mitä hän on. Hän on maanläheinen ja helposti lähestyttävä. Julkisuuskuva hänestä ei ole oikea, Häkkinen kertoo podcastissa.