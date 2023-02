Moldova sulki ilmatilansa turvallisuusuhan vuoksi

Moldovan presidentti Maia Sandu syytti maanantaina Venäjää juonittelusta, jonka tavoitteena on hänen hallintonsa kaataminen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime viikolla, että Ukraina on paljastanut suunnitelman, jonka tavoitteena on se, että Venäjän tiedustelu tuhoaa Moldovan.