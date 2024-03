Korona räjäytti mökkien kysynnän taivaisiin – näin niille lopulta kävi

Viikon kuluttua oleva pääsiäinen on yksi kevään kovimpia mökkeilysesonkeja.

Vaikka niin vuokra- kuin ostomökkejäkin on tarjolla lähes kaikille haluaville, tietynlaiset mökit käyvät kaupaksi paremmin kuin toiset.

– Vapaa-ajan asunto on niin iso investointi – useimmiten ihmisille elämän toiseksi suurin – että ei sitä pienellä harkinnalla osteta. Kyllä ne on pidetty aika hyvin, Tervo toteaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Mökeiltä vaaditaan kodinomaisuutta

Mökeistä remontoidaan tällä hetkellä entistä energiatehokkaampia. Samaan aikaan niiden varustelutaso on noussut.

Siinä missä mökin keskikoko oli ennen 40 neliötä, se on Liuksialan mukaan nyt noin 70 neliötä.

– Sähkö on ihan must ja vesivessa tuo haluttua luksusta. Ja kun on vesi ja viemäröinti, saa myös niitä astianpesukoneita ja pesukoneita mukaan.