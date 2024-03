Mökkeilyn ympäristörasituksissa yksi asia on ylitse muiden – näin lasket mökkisi hiilijalanjäljen

Kesämökkeilyn osuus mökkeilevän suomalaisen keskimääräisestä vuosittaisesta hiilijalanjäljestä on 7,5 prosenttia, Suomen ympäristökeskus (Syke) arvioi tutkimusraportissaan.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Syke on laskenut mökkeilyn hiilijalanjäljen. Laskenta perustuu pääosin vuoden 2021 tietoihin.

Viidennes keskimääräisestä mökkeilyn hiilijalanjäljestä aiheutuu mökin energiankulutuksesta ja toinen viidennes tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta. Veneilyn osuus hiilijalanjäljestä on tutkimuksen mukaan noin 5 prosenttia.

Yhden mökin keskimääräinen hiilijalanjälki on raportin mukaan noin 2,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, kun yhden keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälki on 7,7 ekvivalenttitonnia. Suomessa on Syken mukaan yli puoli miljoonaa kesämökkiä, ja yli puolet suomalaisista viettää aikaa mökeillä. Näiden mökkien kokonaishiilijalanjäljeksi Syke arvioi 1,2 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.