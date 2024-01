Maaliaan juhlinut maajoukkuejalkapalloilija pidätettiin – "Vihanlietsontaa"

Gazan sota alkoi 7. lokakuuta, kun äärijärjestö Hamas iski yllättäen Israeliin ja surmasi yli 1 100 ihmistä ja otti yli 200 panttivankia. Israel on vastannut hyökkäykseen silmittömällä voimalla. Äärijärjestö Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin armeijan tekemissä iskuissa ja taisteluissa on kuollut noin 24 000 ihmistä, joista valtaosa on ollut siviilejä, naisia ja lapsia.