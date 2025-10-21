Kolmiloikkaaja Senni Salmisen isä on kuollut. Yleisurheilija kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa.
Salminen, 29, julkaisi suru-uutisen tiistaina Instagramissa.
– Turvallista matkaa mun parhaalle ystävälle, maailman rakkaimmalle iskälle, Salminen kirjoittaa kuvien oheen.
Myös Senni Salmisen veli, pituushyppääjä Kalle Salminen kertoo suru-uutisesta sosiaalisessa mediassa. Hän julkaisi Instagramin tarinat-osiossa kuvan, jossa halaa isäänsä. Kuvan perusteella sisarusten isä on menehtynyt tänään tiistaina.