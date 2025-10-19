Suomalaiset saavuttivat suurmenestystä 24 tunnin juoksun MM-kilpailuissa. Miesten joukkue voitti maailmanmestaruuden ja Matti Jonkka pokkasi henkilökohtaista MM-pronssia Suomen ennätyksellä Ranskan Albissa.

Tuore henkilökohtainen MM-pronssimitalisti Matti Jonkka juoksi vuorokauden aikana komeat 283,560 kilometriä. Se on uusi Suomen ennätys.

– Tulos oli yllätys. Ihan tällaista en osannut odottaa. Oikeastaan ajatus oli vain lähteä kokeilemaan, Jonkka sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Taktiikan mies laati vain vähän ennen kilpailua.

– Juoksin alun, joka on vähän helpompaa, kovemmin ja himmasin, kun ilman lämpötila nousi. Iltaa kohden pyrin sitten taas kiristämään.

Vaikeimmat hetket Jonkka koki 16 tunnin jälkeen.

– Kollega tuossa sanoi, että kisa alkaa vasta 16 tunnin kohdalla ja sen havaitsin itsekin. Siinä täytyy vain jaksaa mennä sitä samaa vauhtia. Se on henkistä taistelua, jossa kaikki muu täytyy sulkea pois ja mennä tunti kerrallaan.

Henkilökohtaisen maailmanmestaruuden voitti 294,062 kilometriä juossut Ukrainan Andrij Tkatshuk. Toiseksi yltänyt Norjan Jo Inge Norum taivalsi 285,060 kilometriä.

"Hiton kova joukkue"

Suomen maailmanmestarijoukkueessa vuorokauden urakoivat Jonkan lisäksi Tomi Ronkainen ja Mikko Sallinen.

Ronkainen sijoittui henkilökohtaisessa otatuksessa kahdeksanneksi uudella ennätyksellään 269,788 kilometriä. Hänen nimissään oli aiempi SE 260,160 kilometriä.

Sallinen oli 37:s omalla rekordillaan 243,051 kilometriä.

Kolmikon kokonaispanos toi Suomelle kultaa. Jonkka luonnehti joukkuekilpailun onnistumista "äärimmäisen hienoksi hommaksi".

– Meillä oli hiton kova joukkue ja hyvä tiimi. Huolto pelasi. Olen siitä erittäin iloinen.

Mies selvitti juoksevansa noin 400 kilometriä per kuukausi. Myös työmatkat juristi kulkee juosten.

– Juoksen kolme noin 100 kilometrin viikkoa ja pidän sitten yhden kevyemmän viikon.

Naisissa maailmanennätys

Naisten joukkuekilpailussa Suomi oli 15:s Noora Honkalan (141,030 kilometriä), Annika Holmborgin (211,545) ja Kirsi Kivelän (127,527) muodostamalla tiimillä.

Ensikertalainen Holmborg sijoittui henkilökohtaisessa kisassa parhaana suomalaisena 47:nneksi.

Naisten joukkuemestaruuden vei Britannia ja britti Sarah Webster vei henkilökohtaisen kullan uudella maailmanennätyksellä 277,559 kilometriä.

Australian Holly Ranson (273,058 kilometriä) juoksi hopealle ja ME:tä aiemmin hallinnoinut Japanin Miho Nakata (271,557) pronssille.