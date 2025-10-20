Keihäänheittäjä Oliver Helanderin uusi valmentaja on virolainen ex-huippuheittäjä Magnus Kirt.

Oliver Helanderin valmentajavaihdoksen vahvisti MTV Urheilulle keihäänheittäjän manageri Kristian Bäck, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa muutoin. Ensimmäisenä Magnus Kirtin ryhtymisestä Helanderin valmentajaksi uutisoi maanantaina Yle.

Kirt, 35, saavutti urallaan MM-hopeaa 2019 ja EM-pronssia 2018 ja heitti parhaaksi tuloksekseen 90,61. Hän heitti viimeiset kisansa vuonna 2022.

Helander, 28, lähestyi Kirtiä kysymällä, kiinnostaisiko tätä valmennusrooli. Helander kävi Tallinnassa viime viikolla tapaamassa Kirtiä, ja on nyt saanut ex-tähdeltä vastauksen.

– Todella mielenkiintoinen tämä meidän tuleva yhteistyö. Magnus oli ihan lopettamisvaiheeseen asti ihan maailman kärjessä, ja uskon, että hän tuo ainakin lisää motivaatiota tekemiseeni ja uutta näkökulmaa. Meillä on aika samanlainen tyyli heittää, heittäminen perustuu jalkojen käyttöön. Se on ollut minulla vähän hukassa viimeiset pari vuotta. Uskon, että Magnuksella on tähän jotain annettavaa, Helander totesi Ylelle.

Tanskassa asuva Helander aikoo tästä lähin harjoitella kuukausittain 1–2 viikkoa Tallinnassa, kertoo Yle.

Magnus Kirt MM-hopeamitalistina vuonna 2019.

Viimeisimmäksi Helanderia luotsasi Petteri Piironen. Aiemmin heittäjää ovat valmentaneet Tero Pitkämäki ja Glenn Lignell.

Helanderin ennätys on 89,83, jonka hän on kiskaissut vuonna 2022. Tänä vuonna miehen keppi lensi pisimmillään 83,97.