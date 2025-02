MM-tunteidenpurkaus vaikutti Suvi Minkkiseen – kertoo nyt, mitä tapahtui

Suvi Minkkinen vastasi puheluun kaksijakoisin miettein ampumahiihdon MM-kisojen normaalimatkan neljännen sijan jälkeen.

Minkkinen jatkoi hienoa MM-kisojen henkilökohtaisten kisojen sarjaansa Sveitsin Lenzerheidessa. Pikakisassa napsahti viime perjantaina uran ensimmäinen arvokisamitali, kolmas sija, sitä seurasi sunnuntaina takaa-ajon kuudes tila, ja nyt tiistaina Minkkinen ylsi nolla-ammunnalla normaalimatkalla neljänneksi. Vain yhden sijan päähän toisesta mitalista.

– Hyvä sijoitushan se on. Toki se on se ensimmäinen ulkona mitaleilta. Vähän se tietysti siltä osin hampaankoloon jättää, mutta en hirveän pettynyt voi olla. Siellä oli tänään vain kolme kovempaa, Minkkinen sanoi.

Tunteidenpurkaus vaikutti

Suvi Minkkinen saavutti viime perjantaina pikakisassa MM-pronssia.

Minkkinen koki, ettei hänelle osunut terävin hiihtopäivä. 15 kilometrin kisan nopeimmille hiihtäjille hän hävisi puhtaassa hiihtoajassa yli kaksi minuuttia.

Minkkinen on toisaalta valmentajien kanssa käynyt läpi, että täydellisellä suorituksella hänen sijoituksensa voi olla mitä vain haarukassa 1–15, koska huipulla on yhä häntä kovempia hiihtäjiä.

– Normimatkalla on tunnettava oma raja, että on varmasti riittävästi voimia olla terävänä ja keskittyneenä penkalla. Siitä, onko hiihdossa vähän enemmän limitillä tai ei, voi tulla eroksi 10–30 sekkaa. Yksi sakko tekee sen minuutin.

– Sillä lailla minä sitä kisaa yritin rakentaa, että pystyn penkalla olemaan hyvin terävänä. Siinä onnistuin tänään. Se oli paras tsäänssi siihen mitaliin. Se riitti tänään neljänteen sijaan.

Maailmanmestaruuden yhdellä sakkominuutilla ampuneesta Ranskan Julia Simonista Minkkinen jäi 1.15,3 minuuttia. Pronssille yhdellä sakolla sijoittunut Ranskan Lou Jeanmonnot oli puolestaan suomalaista 36,1 sekuntia edellä. Minkkinen pohti, ettei olisi enempää riskejä ottamallakaan todennäköisesti pystynyt yltämään mitaliin.

– Koen, että se kolmannen sijan jälkeinen tunteidenpurkaus vaikuttaa vähän omaan fyysiseen vireyteen. Muistelen, että vaikka Kontiolahden kolmannen sijan (ensimmäisen maailmancupin palkintokorokesijan tuoneen joulukuun pikakisan) jälkeen meni aikaa, että kroppa siitä palautui.

"Kyllä se kahdeskymmeneskin nyt kaatuu"

Suvi Minkkinen tähtäsi pitkästä aikaa neljä ampumapaikkaa puhtaasti.

Minkkinen vaikutti ampuessaan itse varmuudelta. Hän pyssytti kaikki kilpailun 20 laukaustaan puhtaasti, 10 makuulta ja 10 pystystä.

– Ei toki kilpailun alussa itsellä varma fiilis ole. Se vaatii sen, että keskittyy siinä hetkessä ammuntaan. Siinä vaiheessa kun 19 oli kaatunut, olin sillä lailla, että kyllä se kahdeskymmeneskin nyt kaatuu.

Minkkinen puhkui nälkää ampua kaikki neljä paikkaa nollilla.

– Edellisestä on vierähtänyt aikaa. Viime kaudellakaan ei tullut. Kolme nollaa on tullut, ja viimeisellä on yleensä lipsahtanut.

Viimeksi Minkkinen oli pystynyt neljän paikan nollakisaan Oberhofin MM-kisoissa kaksi vuotta sitten, jolloin hän sijoittui normaalimatkalla kahdeksanneksi.

– Halusin pitää itseni henkiseltäkin puolelta tiukilla tänään. Tiesin, että se on minulla oikeastaan vain keskittymiskyvystä kiinni. Taitotaso siihen riittää. Jos itselleni oikean mindsetin vain saan, pystyn sen tekemään. Tietysti mukavaa, että se tänään sitten onnistui.

Hyviä mahdollisuuksia myös edessä

Minkkisellä on ampumahiihdon MM-kisoissa jäljellä vielä yksi henkilökohtainen matka, sunnuntain yhteislähtö. Sitä ennen ohjelmassa on torstaina sekapariviesti ja lauantaina naisten viesti.

Tammikuussa Minkkinen voitti Tero Seppälän kanssa sekapariviestin maailmancup-kisan Oberhofissa.

– Se on varmasti mahdollisuuksien kisa meidän joukkueellemme, Minkkinen ennakoi tulevaa MM-sekapariviestiä.

– Ja jos sunnuntain henkilökohtaiseen kisaan mennessä ehtisi fyysisesti vähän paremmin palautua ja saisi sinne taas pikkuisen terävämmän päivän, niin kyllä minä uskon, että siellä voi taas hyvistä sijoituksista taistella.

Naisten MM-normaalimatkan tulokset: