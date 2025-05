MM-romahduksesta totta? Kiekkolilliputilla historiallinen sauma

Jääkiekon MM-kisoissa pelataan maanantaina kaksi valtavien panosten ottelua Ranskan ja Slovenian sekä Norjan ja Unkarin välillä.

Kun kisojen alkulohkovaihetta on jäljellä kaksi pelipäivää, vielä viisi joukkuetta on putoamisvaarassa B-sarjaan ensi vuoden kisoihin. Jokaisella maalla on kohtalo omissa käsissään.

Tukholmassa pelattavassa A-lohkossa tilanne on selvä: Ranska ja Slovenia ovat molemmat yhdessä pisteessä, joten A-sarjassa säilyvä ja kerrosta alaspäin putoava ratkaistaan maanantaina kello 17.20 käynnistyvässä keskinäisessä ottelussa.

Ranska putosi B-sarjaan vuonna 2019, mutta säilytti lopulta paikkansa Venäjän ja Valko-Venäjän pannojen takia. Edellisen kerran se pelasi kakkostasolla vuonna 2007. Slovenia on puolestaan rampannut tasojen välillä jo vuosikaudet.

B-lohkossa Tanskan Herningissä tilanne on kimurantimpi. Kazakstan (3 pistettä) voi olla jo turvassa, kun se kohtaa kivikovan Sveitsin tiistaina. Maanantaina yhteen iskevät Unkari (3 pistettä) ja Norja (1). Norjan pelastaa vain suora voitto, jolloin putoaja olisi Unkari tai tuolloin pisteitä Sveitsiltä tarvitseva Kazakstan.

– Tämä vaatii meiltä kaiken. Meidän pitää löytää keino voittaa, Norjan Max Krogdahl ennakoi IIHF:n verkkosivuilla.

Unkari ei ole puolestaan koskaan pystynyt säilyttämään A-sarjatason paikkaa noustuaan sinne vuotta aiemmin. Nopea putoaminen on tullut vuosina 2009, 2016 ja 2023.

– Me aiomme unohtaa tämän ottelun (0–10-tappio Sveitsille) ja keskittyä huomiseen. Siitä tulee kova ilta, Unkarin Vilmos Gallo totesi sunnuntaina.

Norja on pelannut A-tasolla viimeiset 20 vuotta, joten putoaminen olisi sille kyseisestä viisikosta kovin romahdus. Kazakstan vieraili kakkostasolla edellisen kerran vuosina 2017–2019.