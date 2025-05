Kriisiotsikot kirkuvat: MM-kiekossa heti iso säpinä – "Hirvittävä"

Jääkiekon MM-kisojen kärkiluokan vakiokävijä Norja aloitti tämän vuoden karkelot todella huolestuttavasti. Vuonomaassa otsikot kirkuvat Kazakstanille kärsityn 1–2-tappion jälkeen.

Norja on ollut mukana IIHF:n MM-kisojen A-sarjassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 alkaen. Sen mahtavin saavutus viimeisimmän nousun jälkeen on ollut vuoden 2011 kuudes sija. Puolivälieräpaikka on tällä jaksolla irronnut kolmesti, mutta edellisestä kerrasta on jo 13 vuotta.

Maan edustusjoukkue on keskittynyt viime vuodet voittamaan lohkonsa alempaan kastiin kuuluvat päävastustajat ja säilyttämään paikkansa A-sarjassa.

Tänä vuonna kisat alkoivat suorastaan huolestuttavasti, sillä samoista pisteistä taisteleva Kazakstan otti joukkueiden kisojen avausottelussa 2–1-voiton.

– Hirvittävä alku, norjalaisen TV2:n verkkosivujen otsikko kirkuu.

– Unelmastartti muuttui Norjan painajaiseksi, VG säestää.

Kazakstan oli tilastojen valossa ottavana osapuolena koko ottelun, mutta se iski tarvittavan voittomaalin kolmannen erän loppupuoliskolla. Joukkueen maalia vartioinut Maxim Pavlenko urakoi 30 torjuntaa.

– Lähtö kisoihin ei ole sellainen kuin toivoimme. Se on vaikeaa. Ehkä se johtui jostain paineista, että peli on voitettava, Norjan NHL-tähti, Tampa Bayta edustava Emil Lilleberg kommentoi TV2:lle.

Norjan maajoukkueen ruotsalainen päävalmentaja Tobias Johansson rauhoitteli kriittisiä ääniä avaustappion jälkeen.

– Tunne, joka nyt on päällä, on pettymys. Mielestäni on kuitenkin liian aikaista tuomita, tämä on tosi kova paikka, Johansson sanoo.

Tappio on ennen kaikkea raju kolaus unelmalle ensimmäisestä puolivälieräpaikasta 13 vuoteen. Norja joutuu paremminkin nyt pohtimaan entistä huolellisemmin, miten se kellistää tarvittavat maat välttääkseen katastrofaalisen B-sarjaan putoamisen.

B-lohkossa pelaavat Norjan ja Kazakstanin lisäksi Tshekki, Saksa, Sveitsi, USA, Tanska ja Unkari. Kaksi viimeksi mainittua kuuluvat Norjan ehdottomiin päävastuksiin.