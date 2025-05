10–0! Jääkiekon MM-kisoissa aivan uskomattomat murskajaiset

Latvia tempoi Slovakian ulos jääkiekon MM-kisojen pudotuspelivaiheesta. Asia varmistui, kun joukkueet kohtasivat A-lohkon iltaottelussa, jonka Latvia voitti 5–1. Leijonat päättää lohkovaiheen tiistaina siis panoksettoman vastustajan kanssa. Herningissä nähtiin rumat iltamat, kun Sveitsi hakkasi peräti 10 maalia Unkarin verkkoon.

Latvian ja Slovakian ottelu ratkesi toisessa erässä, jossa burgundinpunainen joukkue oli dominoiva ilmestys. Se mätti kolme maalia Slovakian pönttöön ja siirtyi toiselle paussille 4–1-johdossa.

Slovakia painosti päätöserässä, muttei saanut kavennusta aikaan. Loppuniitti syntyi Rodrigo Abolsin mailasta tyhjään nuottaan jo ajassa 56:22.

Lopputulos tarkoittaa, että Slovakia menetti mahdollisuutensa päästä puolivälieriin, eli lohkon neljän parhaan joukkoon. Se pelaa enää Leijonia vastaan tiistaina, mutta matsi on joukkueelle panokseton. Vuoden 2002 maailmanmestari on kaukana loiston vuosistaan. Slovakia on päässyt vuodesta 2013 lähtien puolivälieriin vain neljästi.

Vaikka Slovakia voittaisi Suomen tiistaina varsinaisella peliajalla, tulee Latvia tai Itävalta sijoittumaan varmuudella sen edelle viimeiselle puolivälieräpaikalle.

Viimeisestä pudotuspelipaikasta taisteleva kaksikko kohtaa toisensa niin ikään tiistaina. Itävallan on pakko voittaa varsinaisella peliajalla, jotta se nousee pudotuspeleihin. Kaikissa muissa tapauksissa jatkoon menee Latvia.

A-lohkosta pudotuspelipaikan ovat varmistaneet Kanada, Ruotsi ja Suomi. Huomenna Kanadan kohtaava Leijonat voi sijoittua vielä toiseksi, kolmanneksi tai neljänneksi.

Sveitsi nukutti Unkarin

Herningin B-lohkossa Sveitsi rikkoi "kympin" ensimmäistä kertaa tässä turnauksessa, kun se murskasi Unkarin 10–0. Viime vuoden MM-hopeamitalistit taistelevat lohkovoitosta.

Uransa viimeistä kevättä viettävä MM-kisalegenda Anders Ambühl kruunaa ennätysmäistä taivaltaan tyylillä, sillä hän teki hattutempun. Hänestä tuli 41-vuotiaana MM-kisojen vanhin kolme maalia yhdessä ottelussa tehnyt pelaaja. Sveitsiläinen on mukana jo 20. kisoissaan.

Tehokkaimmat olivat NJ Devilsin Timo Meier ja Tampan Jerome Moser, jotka mättivät neljä pistettä.

Uninen Unkari sai aikaan vain kuusi laukausta, joten Leonardo Genonin nollapeli tuli alennushintaan.

Unkarin viimeinen peli on Norjaa vastaan. Norja tarvitsee varsinaisen peliajan voiton välttääkseen putoamisen, joka olisi sille ensimmäinen 19 vuoteen.