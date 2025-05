Jääkiekon MM-kisoissa muhii nyt yllättävä katastrofi

MM-jääkiekon B-lohkoa isännöivä Tanska avasi vihdoin voittotilinsä, kun se peittosi Kazakstanin 5–1. Samalla Norjan tilanne tukaloitui lohkon pohjalla. Maailmanmestarisuosikkeihin kuuluva Ruotsi jatkaa A-lohkossa tappioitta, sillä Latvia taipui rumin luvuin 6–0.

Tanska lähti Herningin iltaan nollakerhossa, sillä sen otteluohjelma oli alkukisojen osalta armoton. Tshekki, Sveitsi ja USA pyyhkivät odotetusti juuttien yli.

Tänään irtosi täydet kolme pistettä Kazakstanilta, vaikka Tanska jäähyilikin alussa ja suorastaan kerjäsi ongelmia. Maalinteko alkoi toisessa erässä Mikkel Aagaardin ja Alexander Truen osumilla.

Kolmannessa Kazakstan kävi hetkellisesti maalin päässä, mutta Tanska osui erän puolivälissä kahdesti 20 sekunnin sisään ja varmisti voiton. VIides lakaistiin tyhjiin.

Isäntämaa nousi B-lohkossa nyt kuudenneksi. Puolivälieräsija alkaa olla vaikea rasti, mutta sarjapaikan osalta voitto toi hieman happea.

Sen sijaan vuodesta 2006 yhtäjaksoisesti MM-kisojen piikkiluokassa kisanneen Norjan tilanne on huolestuttava. Se nappasi USA:lta tänään yllätyspisteen, mutta on lohkojumbona neljän pelaamansa ottelun jälkeen. Turnauksen avauksessa tullut Kazakstan-tappio voi olla kallis ohipeli.

Vielä 2016 Norja oli puolivälierien kynnyksellä kymmenes, mutta sitä seuranneina vuosina se on ollut sarjapaikkansa varmistava osallistuja: 11, 13, 12, 13, 13 ja 13.

MM-kisoissa on 16 maata, ja kahden lohkon jumbot, eli sijoille 15 ja 16 sijoittuvat maat putoavat suoraan B-sarjaan.

Norja ja Tanska pelaavat vastakkain lauantaina. Kumpikin kohtaa vielä myös ennakkoon heikoimmaksi povatun Unkarin, mutta nousija on jo kertaalleen säväyttänyt, sillä se yllätti Kazakstanin.

On hyvinkin mahdollista, että ensi viikon maanantaina miteltävä Norja–Unkari on ottelu, jossa putoaja ratkeaa.

Lohkossa saatetaan nähdä vielä useita käänteitä, mutta Norjan kortit ovat tässä vaiheessa heikoimmat. Lähes 20 vuoden mittainen A-sarjaputki on vaarassa katketa.

B-lohkon alakerran tilanne: 5. Unkari, 3 ott. / 3p (jäljellä Tshekki, Tanska, Sveitsi ja Norja)

6. Tanska, 4 ott. / 3p (jäljellä Unkari, Norja ja Saksa)

7. Kazakstan, 4 ott. / 3p (jäljellä Tshekki, USA ja Sveitsi)

8. Norja, 4 ott. / 1p (jäljellä Sveitsi, Tanska ja Unkari)

Ruotsi jatkaa puhtaasti

Tukholmassa Ruotsi hoiteli Latvian murskaavasti tieltään 6–0. Rangaistuksia aggressiivisen mailapelinsä seurauksena ottaneet latvialaiset pysyivät kyydissä vielä avauserän.

Keskimmäisellä kaksikymppisellä jänne katkesi. Ruotsi laittoi kiekon kahdesti uuniin, maalintekijöinä Rasmus Andersson ja Anton Bengtsson.

Kolmannessa erässä repesi kunnolla. Lucas Raymond teki turnauksen ensimmäisen maalinsa heti avausminuutilla. Tre Kronor paukutteli vielä kolme lisämaalia, onnistujina Adam Larsson, Elias Lindholm ja Mika Zibanejad.

Ruotsi on Leijonien A-lohkon kärjessä, se on kerännyt täydet 12 pistettä. Kanada on perässä toisena yhdeksässä pisteessä, ottelun vähemmän pelanneena. Suomi on toistaiseksi viidentenä viidellä pisteellä.