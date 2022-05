Asiantuntijalta pysäyttävää tekstiä MM-rallissa kuohuttavien rengasrikkojen taustoista – "Koettakaa pärjätä"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Portugalin ralli 19.-22.5. To: Shakedown klo 11.00, EK1 klo 20.50 Pe: EK:t 2-9 klo 10.00-22.00 La: EK:t 10-16 klo 9.25-22.00 Su: EK:t 17-21 klo 9.00-15.30

Jutun yläreunassaa olevalta videolta voit kuunnella C Moren asiantuntijan Jari Ketomaan kattavan selvityksen MM-rallin rengasfiaskon taustoista.

– Miksi näin tehdään? Renkaita on saatavilla sellaisiakin, jotka kestävät. Okei, on vähän kivistä ja muuta, ja ainahan rengasrikkoja tulee, mutta niitä tulee 1–2 päivässä koko WRC-porukalle. Nyt niitä tulee 1–2 pätkässä tai jopa neljä per pätkä, Ketomaa hämmästelee.