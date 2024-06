MM-ralli suomalaiskomennossa – "Yllättävän rennosti"

– On (tullut) yllättävän rennosti. Nuo ovat haastavia pätkiä. On vaikea saada hyvää flow'ta päälle. Kaikilla oli tuskailua renkaiden kanssa, mutta se on juuri se, että löydät sen rajan, ettei se (ajaminen) ole liian varovaista, mutta tarpeeksi nätin näköistä, jotta rengas ei kulu liikaa, Pajari kertasi MTV Urheilulle perjantain iltahuollon yhteydessä.