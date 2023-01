MM-kultaleijona Jarkko Immonen, 40, jatkaa uraansa

SM-liigaseura Mikkelin Jukurit kertoi keskiviikkona, että se on solminut Immosen kanssa vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

– ”Jakke” on osoittanut, että ikä on vain numero. Hän on johtanut meidän alkukauden tasapainoisinta ketjua takuuvarmoin ottein. Valmennus tietää joka ilta mitä Jakesta saa, ja hänet voi heittää jäälle tilanteessa kuin tilanteessa, Jukurien kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen toteaa.