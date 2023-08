MM-kisojen supertähti pimennettiin – Ruotsi haluaa toistaa tempun

Ruotsin Filippa Angeldahlilla on selvät sävelet Bonmatin ja muiden Espanjan tähtien pysäyttämiseksi.

– Emme halua, että yhdelläkään pelaajalla on tilaa hengittää, Angeldahl sanoo Aftonbladetille .

Barcelonassa pelaava Bonmati on joukkueensa tähtikalustoa. Hän on tehtaillut MM-turnauksessa kolme maalia ja antanut kaksi maalisyöttöä. Hollantia vastaan Bonmati ei saanut kovin paljon aikaan, kun Jackie Groenen sai pimennettyä tähtipelaajan tyystin.

– Heillä on todella taitavia pelaajia ympäri kenttää ja Bonmati on laatupelaaja, jota meidän pitää varoa. Samanaikaisesti meidän ei pidä keskittyä liikaa heihin vaan kysymys on meistä ja meidän omasta suorituksestamme.