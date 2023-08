MM-kisoista ulos jääneeltä Annimari Kortteelta yllättävä lausunto: "Olen tosi iloinen, että en ole Budapestissa"

– Siellä on kymmeniä urheilijoita eri maista, jotka ovat samassa tilanteessa. Monet laittoivat mulle viestiä tuon postauksen jälkeen, että he ovat ihan samassa tilanteessa. Tuloksilla pitäisi olla siellä, mutta kun on tämä pistesysteemi, niin se riippuu niin paljon, missä kisaat ja se taas riippuu siitä, onko varaa matkustaa ja kuka sun managerisi on. Se asettaa urheilijat tosi epätasa-arvoiseen asemaan.