MM-kisojen jättipaukun takaa paljastuu suomalaisosaamista – kysymys Petteri Nummelinista aiheutti hilpeän reaktion

– Ilman faneja on vaikea voittaa. He puskevat meitä, auttavat meitä ja tiedämme, että he ovat meidän takanamme. Se auttaa. Sama juttu kävi viime keväänä Suomelle, kun he pelasivat finaalia Kanadaa vastaan. Yleisö auttoi heitä, he saivat itseluottamusta ja tunsivat olonsa vahvoiksi. Fanit olivat meidän kuudes kenttäpelaajamme jäällä, Vitolins maalailee.