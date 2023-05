19-vuotias MM-kiekkolupaus elää unelmaansa – kertoo valtavasta hetkestä Latvian fanien kanssa: "Ensimmäinen kerta elämässäni"

MM-välierät lauantaina 27.5. klo 14.20 Kanada-Latvia ja 18.20 USA-Saksa. Ensimmäinen studio C Moressa jo klo 13.30!

– Minusta meillä on todella hyvä ryhmä jätkiä. Se on tärkeintä pienissä turnauksissa.

– He ovat auttaneet meitä paljon. Voisin pelata kolme ottelua putkeen, enkä olisi väsynyt.

– Menimme ulos ja siellä oli pari sataa fania odottamassa meitä. Se oli minulle ensimmäinen kerta elämässäni, joten tämä tuntuu unelmalta, josta on tullut totta.

"Tulee erilaista"

Vaikka latvialaisfaneja on saapumassa paljon myös Suomeen – Locmelis toivoo, että heitä olisi paikan päällä noin pari sataa – likimainkaan yhtä hurjaa Latvia-hurmiota ei varmastikaan Nokia Arenalla kupli.

– Siitä tulee erilaista. Olisimme tietysti halunneet pelata Riiassa, mutta tämä on mitä on, Locmelis totesi.

– Niitä on niin paljon, mutta he puskevat meitä parhaimpaamme. Yritämme tehdä parhaamme ja näyttää faneillemme, että me voimme voittaa.