MM-jalkapallossa loistaa superlahjakkuus, jonka kyvyt riittäisivät huipulle toisessakin lajissa: "Olisi varmasti päässyt olympiafinaaliin"

Jalkapallo vei voiton

Paralluelo on juhlinut jalkapallon maailmanmestaruutta alle 17-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Nyt haaveissa on mestaruuden voittaminen myös aikuisten kisoissa.

– Hän on todella nuori ja on keskittynyt jalkapallon harjoitteluun vasta vuoden. Näemme parhaan Salman tulevaisuudessa.

– Hän on ainutlaatuinen. On vaikea löytää pelaajia, joiden tausta on yleisurheilussa, ja joiden vasen jalka ja laukaus on niin laadukas.