Mittava oikeudenkäynti Pariisin verisistä terrori-iskuista alkaa viimein – teatterista pelastunut Jerome: "En usko, että epäillyt tulevat puhumaan"

Verisin isku tehtiin Bataclan -teatteriin, jossa menehtyi 90 ihmistä. Yksi hengissä selvinneistä on Jerome Bartelemy, joka alkoi kärsiä rajuista ahdistusoireista vuosi iskujen jälkeen. Hän kertoi tämän hetken voinnistaan uutistoimisto Reutersille.

Syytetyistä suurin osa paikalla

– Minua kiinnostavat oikeudenkäynnissä eniten muiden Bataclanista selvinneiden todistajalausunnot. Sekä terasseilla ja Stade de France -stadionilla olleiden ihmisten kokemukset. Se mitä he ovat käyneet läpi kuuden vuoden aikana. En usko, että epäillyt tulevat puhumaan.

Syytteet luetaan kahdellekymmenelle miehelle, joista 14 on paikalla. Yksi heistä on iskujen keskeisenä suunnittelijana pidetty Salah Abdeslam, joka otettiin kiinni Brysselissä muutama kuukausi verilöylyn jälkeen. Epäiltyjä syytetään iskujen suunnittelusta ja avustamisesta hyökkääjien kuljetuksissa.

Brittilehti Guardianin mukaan kuudesta poissaolevasta lähes kaikkien epäillään kuolleen taisteluissa Irakissa ja Syyriassa. Yksi on vankilassa Turkissa.

Ranskan suurin oikeudenkäynti

Oikeudenkäyntiä on luonnehdittu Ranskan historian mittavimmaksi, ja sitä varten on rakennettu oma erityinen oikeussali. Käsittelylle on varattu yhdeksän kuukautta.