Tamponikielto, halaamiskielto ja pukeutumisrajoituksia – hollolalaisessa nuorisokodissa paljastui nöyryyttäviä käytäntöjä

Raportti herätti somemyrskyn

Tarkastuksen pohjalta tehty raportti on herättänyt kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Sitä on kommentoinut muun muassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Pekkarinen on pöyristynyt muun muassa Jaloverson tamponikiellosta.