Yrittäjien Pentikäinen lataa SAK:n Elorannasta: Melkein pyytää hallitukselta nopeaa pakkolakia, jotta voisi perääntyä

– Hakaniemessä on ehkä unohdettu työmarkkinaveteraanien näkemys: Kun lakkoon mennään, pitää olla suunnitelma, miten siitä tullaan ulos, Pentikäinen muistuttaa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan lakoille on oikeutus, sillä Petteri Orpon hallitusohjelma on liiton mukaan työnantajien laatima ja pitkä kolmikantainen perinne työmarkkinauudistuksille on unohdettu täysin.