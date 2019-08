Miten untuvikko pärjää purjeveneen puikoissa? Purjehduspäivä kokosi konkarikipparit ja ensikertalaiset nauttimaan merestä: "Tämä on ollut aika eksoottista"

– Ajatuksena on, että purjehtaja kutsuu vapaille miehistöpaikoille tuntemattomia ihmisiä. Ei pidä asettaa minkäänlaisia ehtoja, esimerkiksi maksua, aiempaa osaamista tai kokemusta purjehtimisesta, Purjehduspäivä ry:n puheenjohtaja kertoo.

Vuosi vuodelta veneiden ja miehistöjen määrä on kasvanut. Impiö korostaa, että purjehdus ei ole vain niin sanotun eliitin harrastus, vaan siihen voi tulla hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Itse hän tutustui purjehtimiseen vasta kolmekymppisenä.

– Minulla on hyvin epätyypillinen tausta. Olen kotoisin Lapista, ei siellä pystynyt purjehtimaan. Vasta täällä pääkaupunkiseudulla meri tuli tutuksi.

Ensikertalaiset puhkuivat intoa

– Tämä on ollut aika eksoottista, en ole ennen tehnyt tämmöistä. Huomasin heti, että minulla oli ote tähän, mutta kyllä siinä piti keskittyä, hän kuvailee.

– Kokemus oli mieleenpainuva. Se justiinsa, että on luonnon kanssa ja on vettä ympärillä. Se on mielettömän rentouttava ja rauhoittava elementti kuitenkin, vaikka vettä pitää kunnioittaa, mies kuvaili.