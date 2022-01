Miten tulikuuma Jukurit jyrää viikosta toiseen? Petteri Sihvonen kertoo Olli Jokisen oivalluksesta: "Tässä on sellaista nerokkuutta"

Moni vastustajan päävalmentaja on kauden mittaan todennut Jukurit-ottelun jälkeen, että mikkeliläisporukan pelitapa tuotti vaikeuksia hänen valmentamalleen joukkueelle. NHL-legenda Olli Jokisen ryhmän pelityyliä on kuvailtu epätyypilliseksi kotimaisissa kaukaloissa.

– Jos Jukurit päästetään pelaamaan vastustajan väleihin, se on silloin vahvoilla, Sihvonen arvioi.

Jukurien venytetyn viisikon aiheuttama dilemma vastustajalle on se, pitäisikö sen kiekottomana mennä rohkeasti karvaamaan vastustajan päädystä, vai miehittää keskialue passiivisemmalla trapilla.

"Tämä on ehkä rumasti sanottu"

Paperilla heikommalle nipulle ei haluta luovuttaa aloitetta, mikä on Sihvosen näkemyksen mukaan ollut se miina, jonka Jukurit on vastustajilleen niin usein virittänyt.

– Tämä on ehkä rumasti sanottu, mutta puoliruokaa tässä on se, että vastustajat pikkuisen pelaavat uskoen, että tämä piskuinen Jukurit on kaadettavissa helposti.