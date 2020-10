Mitä sijoittajan pitäisi nyt tehdä – ja mitä missään nimessä ei? Asiantuntijat ruotivat tilannetta koronamarkkinoilla

– Nyt ei äkillisiä muutoksia. Jos oma sijoitushorisontti on vaikka 20 vuotta, niin se, että kahden kuukauden välein vaihdettaisiin kokonaan sijoitusstrategiaa, on älytöntä.

– On silti hyvä tiedostaa, että on tapahtunut tietty loikka ja ehkä jopa pysyvämpiäkin muutoksia, mutta kuitenkin vanhat fundamentit pitävät paikkaansa, Lounasmeri toteaa.

– Olennaisempaa on, että itsellä on jokin tapa sijoittaa, ja sitten tekee niin.

– Se, että korona on vuoden tai kaksi, se ei saisi heittää koko strategiaa uusiksi. Lainaisin yhtä salkunhoitajaamme, joka sanoi, että raahaa salkkusi peilin eteen. Aina välillä pitää miettiä, mikä on toiminut ja mikä ei, ja onko järkevää pidättäytyä tässä, Fagernäs sanoo.

Kahden aikavälin sijoitusstrategia

– Me olemme todella pitkäaikainen sijoittaja, joten meidän pitää pysyä strategiassamme. Mutta samaan aikaan, kun tauti valitettavasti jatkuu, meidän on analysoitava mitkä ovat tulevaisuuden toimialat: ne, jotka pärjäävät, ja missä tulee todellakin olemaan ongelmia, joita emme osanneet havaita tai kuvitella puoli vuotta sitten, Huber sanoo.

– Useimmat katsovat pitkälle, ja kyllähän megatrendit ovat siellä jäljellä. Digitalisaatio ja vastuullisuus ovat sellaisia, jotka me olemme tienneet, mutta nyt ne tulevat vahvemmin. Väestön ikääntyminen on tiedetty, mutta korona on tuonut saman suuntaisia asioita. Yhä enemmän fokus on terveydenhuollossa, lääkkeissä ja hyvinvoinnissa, Lounasmeri sanoo